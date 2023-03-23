لكزس “GX”  في المركز الأول في رالي جميل للسيدات

جدة – البلاد

اختتمت في الأسبوع الماضي فعاليات رالي جميل للسيدات 2023 في نسخته الثانية، والذي استقطب هذا العام 82 مشاركة من 25 دولة، وتميز بتركيزه على المهارات الملاحية بدل أن يكون مجرّد اختبار للسرعة، وبلغ طول الرالي حوالي 1600 كيلومتر من الدروب الوعرة بما في ذلك الكثبان الرملية والمسارات الصخرية، التي شكّلت مسار الرالي ومثلت تحدياً لمهارات القيادة والقدرة على التحمل لدى المشاركات، و استمر الرالي لمدة 5 أيام، ابتداءً من العلا وانتهاءً بالقصيم.

وكان للكزس تواجدها الناجح هذا العام حيث حققت المتسابقة مشاعل الهويش المركز الأول في سيارة لكزس “GX” في فئة PT8 الخاصة بسيارة الدفع الرباعي بمحرك 8 سلندر.

وبهذه المناسبة عبرت مشاعل الهويش عن سعادتها بهذا الفوز وقالت :” في البداية أحب أن أبارك لجميع الفائزات في جميع الفئات وأتمنى لباقي المشاركات الفوز في الراليات القادمة أن شاء الله، وكل الشكر للكزس السعودية على رعايتهم ودعمهم لي للمشاركة في رالي جميل هذا العام والذي مثل لي تجربة رائعة وتحديًا حقيقيًا في القيادة الملاحية الدقيقة”، وبينت الهويش أن الفوز بالمركز الأول لم يكن سهلًا حتى لذوات الخبرة في عالم الراليات، و كان السباق مهمة صعبة وكان المطلوب منيّ أن أقود بشكل جيد جيداً، بمساعدة إرشادات الملاحة التي لها دور كبير في تحقيقي لهذا الفوز، لقد كانت هذه المشاركة رائعة جداً و تمكنّت من خلالها من استكشاف الصحراء، والتعرف على العديد من المواقع التاريخية والأثرية الجميلة والرائعة في المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن رالي جميل قد لعب دوراً أساسياً في تعزيز تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية، وساهم في إظهار قدراتها الكبيرة في التفوق في جميع مناحي الحياة و الرياضات وحتى في رياضة سباق السيارات.