698 فيلماً في “مهرجان أفلام السعودية”

البلاد ـ جدة

يشارك 698 عملاً فنياً في مهرجان أفلام السعودية، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالتعاون مع جمعية السينما وبدعم من هيئة الأفلام بوزارة الثقافة، بتاريخ 4 مايو من العام الجاري 2023م.

ويسلط المهرجان في دورته التاسعة الضوء على سينما الكوميديا، والاحتفاء بروّاد السينما في المملكة، ودول الخليج العربي، والتعريف بإنجازاتهم، حيث يقدم المهرجان 20 جائزة لمسابقات الأفلام، و 6 جوائز لمسابقة السيناريو غير المنفذ، و6 منح لمشاريع سوق الإنتاج.

وتتنافس المشاركات المرشحة في خمس مسابقات على الجوائز التالية: مسابقة الأفلام الطويلة، الأفلام القصيرة، الأفلام الوثائقية، السيناريو غير المنفذ، منح مشاريع سوق الإنتاج، إضافة إلى جائزة خاصة بالفيلم الخليجي.

ويقيم المهرجان برامج ثقافية وندوات وورش عملٍ تدريبية متقدمة ومعمل تطوير السيناريو، إضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصنّاع الأفلام؛ لتمكين مشاريع المتنافسين من خلال سوق الإنتاج، وإصدار وترجمة 18 كتاباً معرفياً عن مسيرة المهرجان ودوره في إثراء المكتبة العربية في مجال صناعة الأفلام والسينما.

يذكر أن المهرجان قدم في دورته الثامنة تحت شعار: “هو السينما الشعرية” 120 برنامجاً، والتي استفاد منها 112 متدرباً، وإصدار 14 كتاباً معرفياً في مجال السينما.