الرياضة

رونالدو: الدوري السعودي سيكون ضمن الأفضل عالميًا

صحيفة البلادaccess_time2 / رمضان / 1444 هـ      23 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
رونالدو

جدة- البلاد
أشاد قائد المنتخب البرتغالي ولاعب النصر، كريستيانو رونالدو بدوري روشن السعودي، متوقعًا أن يكون ضمن الأفضل عالميًا خلال السنوات المقبلة.

ويتواجد كريستيانو رونالدو في معسكر بلاده استعدادًا لمواجهة ليشتنشتاين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء: “الدوري السعودي ليس مثل الإنجليزي، لكن أنا مندهش من الإيجابية هناك، إذا استمروا في الخطة التي يريدونها، فسيكون الدوري السعودي الخامس أو السادس الأكثر تنافسية في العالم خلال السنوات المقبلة”.

وتعليقًا على رحيله عن مانشستر يونايتد في الانتقالات الشتوية، قال رونالدو: “كل شيء يحدث في الحياة لسبب، ليس لدي وقت للندم، الحياة تستمر وأحاول التعلُم”.

وتحدث الدون عن فترته الأخيرة في اليونايتد تحت قيادة الهولندي تين هاج لا سيما أن خلافاتهم كانت علانية أمام الجميع.

وقال رونالدو عند سؤاله عن مان يونايتد:”عندما نكون في قمة الجبل، غالبا لا نرى ما يوجد بالأسفل”.

وتابع حديثه :”لقد مررت بمرحلة سيئة من مسيرتي الاحترافية، ليس لدي أي مشاكل في الاعتراف بذلك.. لكن الحياة تمضي”، مضيفًا :”لقد عرفت الأصدقاء الحقيقيين في تلك اللحظة الصعبة”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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