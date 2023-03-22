الإستعدادات تجري”على قدم وساق” لإطلاق النسخة 22 من معرض ” بساط الريح” في جدة “سوبر دوم”

جدة – البلاد

أكملت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية ( نرعاك ) استعداداتها لإطلاق النسخة الثانية والعشرون من معرض “بساط الريح” بمركز جدة “سوبر دوم” وذلك ضمن فعاليات موسم رمضان لعام 2023 خلال الفترة من 5 إلى 10 رمضان المقبل 1444 هـ، الموافق 27 مارس وحتى 1 ابريل 2023.

وبعد مرور أكثر من واحد وعشرون عاماً على تأسيس هذا المعرض والنجاح الذي حققه على مدى الأعوام السابقة، محدثاً نقلة نوعية في العمل الخيري ليصبح واحداً من اهم المنصات المختصة بالتسويق الخيري، يعود المعرض هذا العام بنسخة الثانية والعشرون متميزاً بتنوع المشاركات به من الجنسيات المختلفة لأكثر من 170عارضاً من أكثر من 14 عشر دولة من شتى أنحاء العالم، ومنها الكويت، قطر، الإمارات، سلطنة عمان، البحرين، لبنان، تركيا، مصر، لندن، الهند، الأردن، وللمرة الأولى ستبرز أوزبكستان تنوعها الثقافي والفني خلال مشاركتها الأولى في المعرض، الأمر الذي يعكس المكانة العالية والإقبال الكبير الذي بات يحظى به “بساط الريح” كونه واحدة من أبرز المنصات التسويقية بمنطقة الشرق الأوسط لعرض أرقى المنتجات وأحدث التصاميم المحلية.

وسيضم المعرض هذا العام مجموعة متنوعة من الأعمال التي أبدعتها أنامل المصممات السعوديات والمواهب السعودية وهي تستشرف آفاقاً واعدة على خطى رؤية 2030 الطموحة، إذ يعتبر “بساط الريح” احد أهم المعارض على خارطة الفعاليات سنوياً للقاء اصحاب الأعمال من السيدات للتعرف على أرقى المنتجات و التصميمات المحلية والخليجية والعالمية، ومن أهم أهداف المعرض بناء علاقات جديده مع جمهور واسع من نخبة المجتمع، كذلك تنوع المعروضات في مختلف القطاعات الصناعية .

وهنا تجدر الإشارة إلى “بساط الريح” يأتي في إطار دعم الأعمال الإنسانية والمجتمعية ليعود ريعه لدعم البرامج والنشاطات الخيرية التي تشرف عليها المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية (نرعاك) منذ عام1997م لخدمة المرضى ودعم مراكز الرعاية الصحية المنزلية في المستشفيات العامة ورعاية المرضى المحتاجين بما يتوافق مع رؤية 2030 نحو الاستدامة.

يُشار إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار العمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو توجيه جهود رواد الأعمال من الشباب وغيرهم من العلامات التجارية المميزة، ودعم طاقاتهم الإنتاجية، وتوفير فرصة لهم للوصول إلى جمهور خاص، وتسليط الضوء عليهم إعلامياً، وبناء علاقات وتواصل بينهم وبين رجال وسيدات الأعمال، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع قاطبةً.