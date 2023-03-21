المنصات الرقمية لإدارة الموارد البشرية ترفع كفاءة عمليات الشركات وتعزز رفاهية الموظفين

جدة : البلاد

تزايد استخدام الحلول الرقمية المحلية لإدارة الموارد البشرية في المنشآت السعودية، مع تسارع التحول الرقمي بالشرق الأوسط، وخصوصا في السعودية، ونمو الاستثمار في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت المنصات الرقمية تلبي احتياجات المؤسسات، وتقدم الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجهها، وترفع كفاءة العمليات التجارية، وتمكّن الشركات من زيادة ربحيتها وتوفير مصروفاتها، والاستثمار في رفاهية وصحة الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم وولائهم.

ويشير أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية IDC، إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل الإنفاق على التحول الرقمي بنسبة 16% سنويا في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، خلال السنوات المقبلة، لتصل قيمته إلى نحو 74 مليار دولار بحلول عام 2026، كما أن معظم موفري خدمات السحابة فائقة النطاق مثل: AWS ومايكروسوفت وجوجل أصبح لديهم مناطق سحابية في دول المجلس، ومنهم من يخطط لإطلاقها قريبًا.

واعتمدت الكثير من المؤسسات السعودية، خلال السنوات الأخيرة، على الحلول الرقمية لإدارة الموارد البشرية، وتخلت عن الأساليب التقليدية، مما يوفر الوقت ويمنع وقوع الأخطاء الناجمة عن الإدخال اليدوي للبيانات.

كما أظهرت نتائج دراسة عالمية، أن 87% من المؤسسات السعودية التي استُطلعت آراؤها تدرك قيمة التحول الرقمي في تحقيق أهداف مؤسساتها، حيث قالت 91% من المؤسسات أنها تدرك قيمة الاستدامة بوصفها هدفًا تجاريًّا، في حين وصفها 49% بأنها ضرورية لنجاح مؤسساتهم.

تطبيقات محلية

وتعد منصة بيزات التي تستخدمها أكثر من 1500 منشأة في الوطن العربي، من بين أشهر المنصات التي تستخدمها الشركات، فهي تمثل منصة واحدة تمكن فرق الموارد البشرية من قيادة وإدارة الموظفين من أي مكان في العالم وفي أي وقت، بعمليات داخلية شاملة، ما يقلل الجهد والوقت والمصروفات، وتحقيق أهداف المنشأة والموظفين.

وأوضح طلال بياعة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بيزات، أن بيزات تعد منصة متكاملة للموارد البشرية والرواتب والتأمين ومزايا الموظفين، حيث تفيد الموظفين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتحسن طريقة عمل الموظفين للأفضل.

وقال بياعة، إن هناك كثيرا من المنصات الرقمية والتطبيقات المحلية لإدارة الموارد البشرية التي تعمل على تلبية احتياجات السوق العربي والسعودي بكفاءة، لكن القليل فقط من يحقق أهداف المؤسسات، ومنها منصة بيزات للموارد البشرية المتكاملة، التي تقدم تجربة فريدة للمنشآت محليا وعربيا، لأنها تعرف ما يواجههم من تحديات محلية وعالمية، وتسعى إلى إبداع حلول مبتكرة لهذه التحديات، مما يرفع كفاءة العمليات الداخلية والخارجية للمنشأة، ويُحسّن مستويات أداء الموظفين من خلال عملية قيادية وتعليمية متواصلة، علاوة على توفير ميزة الخدمة الذاتية لهم.

إدارة الوقت

يُقدّم التطبيق تجربة استثنائية للموظفين في مؤسساتهم تشمل: إدارة بياناتهم، والتحديثات التلقائية لمناوباتهم، وكشوف المرتبات، والإجازات الرسمية، وتحميل جميع المستندات في التطبيق مثل: الموافقة على الإجازات دون الحاجة إلى إرسال بريد إلكتروني إلى الموارد البشرية، إضافة إلى ترتيب مستنداتهم التي قد تضيع وسط المئات من الرسائل الإلكترونية؛ مما يؤدي إلى تأخير عمليات الاعتماد من الموارد البشرية.

ويؤدي استخدام التطبيقات الذكية إلى توفير وقت الموارد البشرية اللازم لإنجاز معاملات الموظفين بنسبة 63%؛ مما يمنح المديرين مزيدًا من الوقت للتركيز على الجزء الأهم من عملهم والذي تم توظيفهم لأجله، وهو ما تحققه منصة بيزات حيث توفر وقت المنشآت المهدر في الأعمال الورقية لاستخدامها في تحقيق أهداف المنشأة.

الامتثال للقانون والاستدامة

وأوضح بياعة، أن تطبيق بيزات في المملكة يتميز بالامتثال مع الأنظمة السعودية ولوائح مكتب العمل، وهو ما يسهل كل الإجراءات والعمليات الداخلية لأي منشأة، حيث تقوم المنصة بجمع كل البيانات وتنظيمها مما يقلل العبء على فرق تدقيق الامتثال، كما تواكب التغييرات في الأنظمة واللوائح المحلية بسهولة والامتثال إليها أكثر من نظيراتها العالمية، وبالتالي يوفر على المنشآت غرامات ومستحقات يمكن تجنبها ويجعلها جاهزةً لأي فرصة هائلة.

وتحقق التطبيقات الرقمية المحلية للموارد البشرية، الاستدامة للشركات في المملكة؛ وتقود إلى نمو وربحية مستدامة، وتطور مستدام لأداء للموظفين وبناء ممارسات مستدامة، وهو ما يتم عبر التواصل الفعال بين جميع مستويات المنشأة، علاوة على تسهيل التواصل مع الموظفين وتعزيز مستويات مشاركتهم داخل المؤسسة يمكّن الشركات من توقع التحديات ومواجهتها بخطة محكمة، وبالتالي تحقق هذه الشركات النمو والازدهار المستدام.

وأكد طلال بياعة، أن النمو المستدام ينعكس على جميع جوانب المنشأة، ويتحقق ذلك من خلال توفير حلول مخصصة للمنشأة، وهو ما تتيحه التطبيقات المحلية بسهولة أكبر خلافًا للمنصات العالمية التي تحتاج إلى وقت طويل لتوفير حلول سعودية تناسب إدارات الموارد البشرية، وهو ما تقدمه منصة بيزات.