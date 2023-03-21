التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة تُنظم ملتقى “هونشي النسائي الثاني” وتستضيف الكاتبة ريم الغانمي

جدة : البلاد

استضافت شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة الوكيل الرسمي والمعتمد لسيارات ” هونشي” في المملكة العربية السعودية الكاتبة السعودية ريم الغانمي لمناقشة وتوقيع روايتها الجديدة ” معتقلة في زنزانة الأوراق ” وذلك ضمن فعاليات ملتقى “هونشي” الثاني للمرأة السعودية، الذي نظمته الشركة بصالة عرض هونشي بمدينة جدة، بحضور مسئولي الشركة، ونخبة من سيدات المجتمع وعملاء هونشي، وممثلي وسائل الاعلام ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي.

وبهذه المناسبة قال السيد فتحي علام المدير العام لعلامة “هونشي”: يأتي تنظيم ملتقى “هونشي الثاني للمرأة السعودية” في إطار برامج المسئولية المجتمعية التي توليها شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة جل اهتمامها وفاءً للوطن وإيماناً بواجبها في لعب دور فعّال في بناء المجتمع ودعم الاستدامة والتنمية المجتمعية والاقتصادية، حيث تسعى الشركة لتعزيز دورها الثقافي والاجتماعي وتطوير ما تقدمه من خدمات وبرامج من خلال اقامة علاقات شراكة ناجحة مع مختلف القطاعات بالمملكة ودعم المواهب السعودية في مختلف المجالات، وقد أظهرت التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة خلال الأعوام القليلة الماضية التزاماً راسخا بالمسئولية المجتمعية.

وعلى منصة التوقيع التي خصصتها الشركة وقعَّت المؤلفة السعوديةُ الشابة ريم الغانمي روايتها “معتقلة في زنزانة الأوراق” لعدد من الحضور، ووجهت الكاتبة السعودية الشكر لشركة التوكيلات على تنظيم “ملتقى هونشي الثاني للمرأة السعودية” وإتاحة الفرصة للمواهب السعودية الشابة لطرح ابداعاتهم ودعم المواهب النسائية السعودية.

وأوضحت الغانمي: أن روايتها ” معتقلة في زنزانة الأوراق” والتي تقع في 176 صفحة من القطع المتوسط، والصادرة عن دار تكوين للطباعة والنشر والتوزيع، يمثل عنوانها المشاعر الداخلية الصامتة والتساؤلات المتكررة والأوهام التي تتشكل لدى الفرد وتظهر بالظلام أو الوحدة فتكون حدودها الأوراق، مشيرة إلى تجربة تعاونها الناجحة مع الفنان التشكيلي سعود المحجوب في رسم كلماتها وتجسيدها على أوراق الكتاب ليتمكن القارئ والمحب للفن التشكيلي من التمتع بالكلمة والرسم الذي يعبر عن مضمون الرواية، وفي ختام حديثها وجهت الغانمي الشكر لعائلتها على دعم موهبتها وتحفيزها على المعرفة.