نيابة عن أمير مكة.. محافظ جدة يفتتح ملتقى المسؤولية الاجتماعية للشركات

جدة : البلاد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة اليوم، ملتقى المسؤولية الاجتماعية للشركات ، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية بجدة.

وأشاد مدير الفرع بمكة المكرمة فهد بن رشيد آل رقوش، في كلمته بأعمال لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة، التي تسير وفق منهجية مؤسسية متكاملة مستنده على خطط إستراتيجية وتنفيذية،- بفضل الله – تعالى ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، حيث تنظر إلى المسؤولية الاجتماعية بوصفها ركناً أساسياً في خارطة التنمية الوطنية المستدامة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه تنمية المجتمع بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، حيث يشتمل على عدة جلسات كانت الأولى حول إستراتيجية ورؤية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشركات، ومفهوم وأبعاد المسؤلية الاجتماعية للشركات، وأهداف التنمية المستدامة وارتباطها بالمسؤلية الاجتماعية للشركات، فيما ناقشت الجلسة الثانية دليل الشركات، أما الجلسة الثالثة عرضت ورقة عمل الغرفة التجارية بجدة، وتجارب الشركات.

وفي الختام كرّم سمو محافظ جدة الرعاة.