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شؤون الحرمين تفعل خدمة معتمرينا

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1444 هـ      19 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ مكة المكرمة

أوعز الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، لجميع الوكالات والإدارات، بتفعيل برامج وفعاليات حملة “خدمة معتمرينا شرفٌ لمنسوبينا”، والتي تأتي في عامها الثامن تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”.

وأكد الشيخ السديس، أن الرئاسة تسعى من خلال وكالاتها المتعددة، إلى تقديم كل الخدمات المتنوعة، والبرامج الثقافية والمعرفية لزوار بيت الله الحرام، وفق أعلى معايير الجودة، وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يُسر وسهولة.

وشدد على أهمية خدمة الزائرين والمعتمرين، وإرشادهم وتوجيههم والاهتمام بهم، مؤكداً بذل أقصى الجهود والإمكانات؛ للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الحملة لزوار بيت الله الحرام.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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