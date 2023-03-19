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أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية بالطبيق التابعة لمنطقة تبوك 50 غزالاً من غزال الريم، و15 من المها وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن أحمد العامر.

ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتياً، والمساهمة في توازن البيئة واستدامتها.

من جهتها، كشفت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن استخدام فريق الحماية التابع لها التقنيات الحديثة المتاحة لمراقبة ورصد المخالفين والحد من مخالفي الأنظمة داخل نطاق المحمية، وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق اللوائح التنفيذية لذلك. وبينت الهيئة أن من هذه التقنيات الحديثة، طائرات الدرونز التي تستخدم فيها كاميرات المراقبة الحرارية وتقنيات التصوير بعيد المدى على مسافة تزيد عن 10 كيلومترات لكل نقطة على كافة نطاق المحمية لكشف تجاوزات الرعي الجائر ومراقبة الكائنات البرية والغطاء النباتي.