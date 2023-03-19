بعد الانخفاض الحاد لأسهمه.. سويسرا تبحث تأميم بنك “كريدي سويس”

البلاد- متابعات

ذكرت قناة “بلومبرج نيوز” اليوم الأحد، أن السلطات السويسرية تدرس تأميم بنك “كريدي سويس” كليًا أو جزئيًا بوصفه الخيار الوحيد القابل للتطبيق، بدلًا من استحواذ مجموعة “يو بي إس” عليه.

وقالت القناة في تقرير لها إن سويسرا تدرس إما الاستحواذ على “كريدي سويس” بصورة كاملة، وإما امتلاك حصة كبيرة في أسهمه إذا عجزت “يو بي إس” عن استكمال عملية الاستحواذ.

وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، اليوم، إن “يو بي إس” عرضت الاستحواذ على بنك “كريدي سويس” مقابل ما يصل إلى مليار دولار.

وأضافت أنه لإتمام ذلك، تعتزم السلطات السويسرية تغيير القانون، حتى يمكن تجاوز عملية تصويت المساهمين، والهدف من ذلك ضمان إتمام الصفقة بحلول يوم غد.

وأنهى سهم “كريدي سويس” تعاملات أول أمس الجمعة عند نحو 1.86 فرنك (دولارين).

يشار إلى أن تراجع سهم “كريدي سويس” بنحو 31% في 15 مارس عندما استبعد رئيس “البنك الأهلي السعودي”، أكبر مساهم فيه، زيادة استثماراته في البنك. دفع هذا “كريدي سويس” إلى مطالبة البنك المركزي السويسري بإصدار بيان دعم عام.

ارتفعت تكلفة التأمين على سندات البنك ضد التخلف عن السداد لمدة عام إلى مستويات لم يشهدها أحد البنوك الكبرى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وفي علامة أخرى على الضغوط التي يواجهها البنك، انخفضت سنداته الإضافية من المستوى الأول -التي تقل عن جميع درجات الديون الأخرى ويمكن خفض قيمتها الدفترية إذا انخفض رأس المال إلى ما دون مستوى محدد مسبقاً- إلى أقل من 80% من القيمة الاسمية، وهو مستوى يشير عادةً إلى العسر المالي.