الرياضة

فيديو.. النصر يقلب الطاولة على أبها بثنائية

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1444 هـ      18 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة-محمود العوضي

تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي

قلب فريق النصر الطاولة على ضيفه أبها بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف لفوز بهدفين لهدف، في اللقاء الذي احتضنه مرسول بارك بالرياض، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 21 بدوري روشن.

سجل لأبها عبدالفتاح آدم في الدقيقة 26، من الشوط الأول، وفي الدقيقة 79 تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف التعادل للنصر بتصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب أبها زكريا سامي في الدقيقة 80.

سجل اللاعب البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني لفريق النصر، من ركلة جزاء في الدقيقة 86. بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 49 في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر بـ 50 نقطة. بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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