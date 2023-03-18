فيديو.. النصر يقلب الطاولة على أبها بثنائية

جدة-محمود العوضي
تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي
قلب فريق النصر الطاولة على ضيفه أبها بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف لفوز بهدفين لهدف، في اللقاء الذي احتضنه مرسول بارك بالرياض، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 21 بدوري روشن.
🎥 هدف التقدم لأبها
⚽️ عبدالفتاح أدم
#️⃣ #النصر_أبها pic.twitter.com/AYuNqMi2vl
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 18, 2023
صاروخ ماديرا ينفجر في مرسول بارك! 🚀
هدف كريستيانو @Cristiano الرائع 🤩#النصر_أبها pic.twitter.com/guQQOvau8l
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 18, 2023
سجل لأبها عبدالفتاح آدم في الدقيقة 26، من الشوط الأول، وفي الدقيقة 79 تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف التعادل للنصر بتصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب أبها زكريا سامي في الدقيقة 80.
🎥 هدف النصر الثاني
⚽️ تاليسكا
#️⃣ #النصر_أبها pic.twitter.com/ExzdWB94yC
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 18, 2023