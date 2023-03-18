شاهد.. الهلال يدك شباك الاتفاق بثلاثية

جدة- محمود العوضي

تصوير- عثمان الشمراني

حقق فريق الهلال فوزًا مهماً على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في إطار الجولة 21 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الهلال إيغالو، وكنو، وسالم الدوسري في الدقائق 15، و34، و90 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، ولكن مع وجود مباراتينمؤجلتين له، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 23 نقطة في المركز الـ 12 في جدول الترتيب العام.