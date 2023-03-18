الرياضة

شاهد.. الهلال يدك شباك الاتفاق بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1444 هـ      18 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- عثمان الشمراني

حقق فريق الهلال فوزًا مهماً على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في إطار الجولة 21 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الهلال إيغالو، وكنو، وسالم الدوسري في الدقائق 15، و34، و90 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، ولكن مع وجود مباراتينمؤجلتين له، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 23 نقطة في المركز الـ 12 في جدول الترتيب العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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