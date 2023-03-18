شاهد.. التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الشباب والرائد

جدة- محمود العوضي
حسم التعادل الإيجابي لقاء الشباب، مع نظيره الرائد 2/2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين.
تقدم فريق الرائد بعد مرور 25 دقيقة بهدف سجله جوليو تفاريس. وأضاف ميتريتا الهدف الثاني في الدقيقة (37).
🎥 هدف الرائد الأول
⚽️ جوليو تفاريس
#️⃣ #الرائد_الشباب pic.twitter.com/iJ4E958Kwl
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 18, 2023
🎥 هدف الرائد الثاني
⚽️ ميتريتا
#️⃣ #الرائد_الشباب pic.twitter.com/eetYpAeJhq
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 18, 2023
وفي الشوط الثاني، قلص الشباب النتيجة في الدقيقة (58) بهدف سجله كريتشوفياك. وأدرك الشباب التعادل في الدقيقة (75) عن طريق بوبندزا؛ فأصبح رصيد الشباب 44 نقطة، في المركز الثالث، والرائد 25 نقطة في المركز التاسع.
🎥 هدف الشباب الأول
⚽️ كريتشوفياك
#️⃣ #الرائد_الشباب pic.twitter.com/b3bIAYzrYj
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 18, 2023
🎥 هدف التعادل للشباب
⚽️ أرون بوبيندزا
#️⃣ #الرائد_الشباب pic.twitter.com/ONX8HR2ipe
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 18, 2023