الرياضة

شاهد.. التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الشباب والرائد

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1444 هـ      18 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

حسم التعادل الإيجابي لقاء الشباب، مع نظيره الرائد 2/2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين.
تقدم فريق الرائد بعد مرور 25 دقيقة بهدف سجله جوليو تفاريس. وأضاف ميتريتا الهدف الثاني في الدقيقة (37).

وفي الشوط الثاني، قلص الشباب النتيجة في الدقيقة (58) بهدف سجله كريتشوفياك. وأدرك الشباب التعادل في الدقيقة (75) عن طريق بوبندزا؛ فأصبح رصيد الشباب 44 نقطة، في المركز الثالث، والرائد 25 نقطة في المركز التاسع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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