زلزال 6.9 ريختر يضرب الإكوادور ..  ولا تحذيرات من تسونامي

البلاد – وكالات

ضرب زلزال قوي بلغت شدته الأولية 6.9 درجة على مقياس ريختر الإكوادور، حيث شعرت به عدد من المناطق البعيدة مثل جواياكيل وماتشالا وبيرو المجاورة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، وقع الزلزال في تمام الساعة 12:12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في مقاطعة أزواي، علي بعد حوالي 47 كيلومترًا شمال غرب كوينكا أو 77 كيلومترًا جنوب شرق جواياكيل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال الأولية بلغت 6.7 درجة، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 6.9.

وقال المعهد الجيوفيزيائي الإكوادوري، إن الزلزال على عمق 44 كيلومترًا، ولم يتم إصدار أي تحذيرات من حدوث تسونامي.

وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ في بيان: “بناءً على جميع البيانات المتاحة، لا يوجد خطر من حدوث تسونامي من هذا الزلزال”.