الرياضة جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة.. القلب الناطق لسباقات الفورمولا1

جدة – هاني البشر

تعد جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة، المكان الأمثل للإعلاميين المكلفين بتغطية أحداث سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، الذي يساهم في منحهم تجربةً مختلفة وثريّة، تمكنهم من الحصول على موادهم الإعلامية بكل احترافية وسهولة عالية. وتتكون جزيرةُ الإعلام من أربع مناطق على شكل (مخيمات)، تضم الأولى مكاناً خاصاً بإقامة المؤتمرات الصحفية للسائقين والشركات، أما الثانية فهي مكانٌ للصحفيين وصناع “البودكاست”، فيما يعمل المصورون في الخيمة الثالثة، أما الأخيرة فتقدمُ فيها الوجبات الخاصة لفرق الإعلام العاملة في فورمولا1، كما توجدُ في الجزيرة مكاتب للموظفين، ومنطقة خاصة بالمصلين، وقاعة للاجتماعات، وجلساتٌ داخلية للإعلاميين، تمتاز بإطلالةٍ رائعة، إلى جانب شاشات تلفزيونية عملاقة تمكّن الإعلاميين من متابعةِ السباق بشكل مباشر. وتتميز جزيرة الإعلام بإطلالةٍ رائعة على كورنيش جدة، وجلساتٍ خارجية فاخرة، تمنحُ العاملين في الإعلام تجربةً مختلفة ونقية، إلى جانب أن الجزيرة تتواءم مع الرؤى في تعزيز جودة الحياة والاستدامة، من خلال وجودِ المساحات الخضراء، والتي تم اختيارها بعناية؛ لتسهم في تقليل عملية الري، والحد من التأثير الحراري؛ مما سيكون طريقاً إلى إبطاء معدل التلوث الهوائي. جزيرة الإعلام التي تعدُّ جزءاً مثالياً من حلبةِ كورنيش جدة، توفّر خدماتٍ أخرى للإعلاميين، من خلال نقل المصورين إلى الأماكن المخصصة لهم بقربِ الحلبة، إلى جانب نقلهم إلى مناطق إقامة اللقاءات الإعلامية، مما يساعدهم في صناعة المواد الخاصةِ بهم، وإظهار الحدث بالشكل الذي يليق به.