“كونتيننتال” يتواجد في المقر الرئيسي لشركة (سابتكو) لمتابعة تطورات اتفاقية توريد الإطارات المُبرمة

البلاد : متابعات

قام وفد من الإدارة العليا بشركة كونتيننتال في 14 مارس 2023 بزيارة ميدانية للمقر الرئيسي للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) في مدينة الرياض، اشتمل هذا الوفد على السيد فيردنناد هويوس مدير عام أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة كونتيننتال، والسيد جون أندر غارسيا مدير عام الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة كونتيننتال، والسيد داستن غاسكوين مدير عام المكتب الإقليمي في المملكة العربية السعودية، والسيد هيثم خلف مدير مبيعات المملكة العربية السعودية، والسيد أحمد السراحنه مدير التشغيل والتطوير بالمملكة العربية السعودية، والسيد سامي سمرقندي مسؤول التسويق والإتصال بالمملكة العربية السعودية، والسيد محمد بن ياسين مدير حسابات كبار العملاء بالمملكة العربية السعودية. للقاء السيد سعيد باسنبل مدير عام قطاع التخطيط وتطوير الأعمال بشركة سابتكو , والمهندس مصطفى شلش مدير عام الصيانة والإمداد بشركة سابتكو، والمهندس أحمد محجوب رئيس قسم الدراسات والتخطيط بشركة سابتكو. وذلك لبحث جهود التعاون المُشترك بين الطرفين ومتابعة آخر تطورات الاتفاقية التي تم توقيعها للعام الثاني على التوالي بين شركة كونتيننتال الألمانية أحد أكبر وأفضل مُوردي ومُصنعي الإطارات في العالم وبين الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) وهي شركة مساهمة سعودية تعد واحدة من أكبر شركات تشغيل وصيانة النقل العام في العالم، كما أنها أكبر شركة نقل عام في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

اشتملت هذه الاتفاقية المُثمرة على أن تكون شركة كونتيننتال هي أحد الموردين الرئيسيين لإطارات حافلات النقل الجماعي للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو). وقد أسفرت هذه الاتفاقية على مجموعة من الأمور الهامة بين الطرفين، فقد تم الموافقة على خطة عمل لتجهيز الحافلات لموسم العمرة برمضان وموسم الحج، كما تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل العام فيما يخص الإطارات.

وفي ختام الزيارة، اتفق الطرفان على عمل خطة قوية ومُستهدفة لخدمات ما بعد البيع بحيث يتم تقديم الخدمات في أسرع وقت، وذلك بهدف تقديم أفضل تجربة للعملاء والركاب. ليس هذا فحسب، بل تم مناقشة أهمية تزويد الحافلات بالمنتج المناسب للظروف التشغيلية لشركة سابتكو في السعودية.