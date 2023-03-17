شاهد.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الوحدة والتعاون

جدة- محمود العوضي
تصوير- عبدالعزيز المتعاني
حسم التعادل الإيجابي لقاء الوحدة، مع نظيره التعاون1/1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم “الجمعة”،على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن الجولة 21 من دوري روشن.
🎥 هدف التعاون الأول
⚽️ تاوامبا
#️⃣ #الوحدة_التعاون pic.twitter.com/InxSFidaL3
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 17, 2023
أحرز لياندر تاوامبا هدف التعاون في الدقيقة 46، بعد تلقي تمريرة بينية من كاكو الذي استغل هفوة لاعبي الوحدة، ليسدد تاوامبا الكرة على يمين الحارس الوحدة.
🎥 هدف التعادل للوحدة
⚽️ أوسكار دوارتي
#️⃣ #الوحدة_التعاون pic.twitter.com/9VxYsrcMj9
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 17, 2023