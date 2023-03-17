الرياضة

شاهد.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الوحدة والتعاون

صحيفة البلادaccess_time25 / شعبان / 1444 هـ      17 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- عبدالعزيز المتعاني
حسم التعادل الإيجابي لقاء الوحدة، مع نظيره التعاون1/1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم “الجمعة”،على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن الجولة 21 من دوري روشن.

أحرز لياندر تاوامبا هدف التعاون في الدقيقة 46، بعد تلقي تمريرة بينية من كاكو الذي استغل هفوة لاعبي الوحدة، ليسدد تاوامبا الكرة على يمين الحارس الوحدة.

ورد الوحدة بهدف التعادل في الدقيقة 65، عن طريق أوسكار دوارتي، بعد تلقي تمريرة عرضية من فيصل فجر.

ليرفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة، في المركز الخامس، بينما جاء الوحدة، في المركز الثالث عشر، برصيد 22 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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