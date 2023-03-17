الدولية

“الصحة العالمية” تعلن بشرى سارة بشأن كورونا

صحيفة البلادaccess_time25 / شعبان / 1444 هـ      17 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن خطر فيروس كورونا سيتراجع هذا العام إلى حد يصبح شبيهًا بخطر الإنفلونزا الموسمية.

وقال مدير الطوارئ لدى المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحافي: “أعتقد أننا بدأنا نصل إلى مرحلة ننظر فيها إلى كوفيد-19 مثلما ننظر إلى الإنفلونزا الموسمية”.

وأضاف، “كخطر على الصحة وفيروس سيستمر بحصد أرواح لكن أيضًا فيروس لا يعرقل مجتمعنا”.

وتابع: “أعتقد أن ذلك سيحصل.. هذا العام”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل حوالي 4.1 مليون إصابة جديدة و28 ألف وفاة جراء فيروس كورونا خلال الفترة من 13 فبراير وحتى 12 مارس الجاري.

ibrahim

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