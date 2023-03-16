بنك التنمية الاجتماعية يوقع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات في مؤتمر القطاع المالي

البلاد : متابعات

وقع بنك التنمية الاجتماعية عدة مذكرات تفاهم مع عدد من البنوك التجارية الشريكة للتعاون في تطوير برنامج الصندوق الادخاري، حيث وقع مع بنك الرياض، ومصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، وكذلك بنك الجزيرة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، سعياً لتحقيق التمكين التنموي الشامل والمستدام، ويأتي ذلك خلال مشاركة البنك في مؤتمر القطاع المالي الذي تنعقد أعماله يومي 15 و16 من شهر مارس الجاري، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

ويأتي توقيع هذه المذكرات في إطار التعاون لتطوير برنامج الصندوق الادخاري لبنك التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع البنوك التجارية والتي يمثلها كبار التنفيذيين، وذلك تحقيقاً لمستهدفات البنك الساعية إلى تطوير الأدوات المالية التي تمكن الأفراد من الاستفادة من مميزات البرنامج ومساعدتهم وتشجيعهم على الادخار والتخطيط المالي من خلال توفير حوافز مالية وغير مالية.

ويحرص بنك التنمية الاجتماعية لتطوير منتجات ادخارية لشرائح المجتمع، من خلال دعم الركائز الأساسية المتمثلة في تعزيز الثقافة المالية، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تسهم في تعزيز الوعي المالي، بما يساهم في زيادة معدلات الادخار للأفراد تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهة أخرى، وقع البنك على هامش مشاركته في مؤتمر القطاع المالي مع شركة هلا (فنتك) اتفاقية تعاون مشترك تهدف لدعم وتمويل المنشآت عبر منتجات البنك التمويلية، كمنتج نقاط البيع الذي يعد أحد المنتجات التمويلية التي تستهدف المنشآت الصغيرة التي تتعامل من خلال أجهزة نقاط البيع من خلال تقديم حلول تمويلية سريعة لتغطية احتياجات المنشأة من خلال تمويل رأس المال العامل.

وتعد هلا منصة دفع رقمية تُمكن المستخدمين من إرسال واستقبال المدفوعات للأفراد والشركات بكل سهولة وأمان، من خلال تزويدهم بوسائل دفع رقمية جديدة يُمكن التحكم في النقد ومراقبة تحليلات المبيعات من خلالها.

والجدير بالذكر أن مؤتمر القطاع المالي يهدف لإيجاد الحلول وسد الفجوات والتغلب على التحديات، ومناقشة دور القطاع المالي في تمكين المشاريع سواء في المملكة أو على مستوى العالم. ويعد المؤتمر منصة إقليمية دولية يعكس قوة اقتصاد المملكة الأكبر في المنطقة، كما أنه منصةً لصنّاع القرار وممكّن للقطاع المالي، يأتي امتدادًا لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد مبادرات رؤية المملكة 2030.