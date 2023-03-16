مناهل العالمية تحتضن كبار الشخصيات في سباق حلبة كورنيش جدة 2023

جدة : البلاد

أعلنت شركة مناهل العالمية الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في المملكة العربية السعوية، إحدى شركات مجموعة محمد يوسف ناغي للسيارات، عن مشاركتها كناقل لكبار الشخصيات في سباق حلبة كورنيش جدة، والذي تستضيفه مدينة جدة خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الجاري، وذلك تماشياً مع سياسة الشركة بدعم المناسبات والإحتفالات المجتمعية.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم شركة مناهل العالمية – نيسان بتوفير أسطول ضخم من طراز نيسان “باترول” لنقل كبار الشخصيات الذين سيحضرون السباق في عطلة نهاية الأسبوع، وفي سبيل تحقيق ذلك، سخرّت شركة مناهل العالمية – نيسان كافة إمكاناتها وعززت استعداداتها للمساهمة في إنجاح هذا الحدث الهام والذي يحضره جمهور غفير من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية والعالم.

طوني يزبك، مدير عام شركة مناهل العالمية – نيسان، عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث حيث قال: “سعدنا بكون سيارات نيسان شريكاً مميزاً لسباق حلبة كورنيش جدة، كما سعدنا أيضاً أن تكون سيارات نيسان متواجدة لنقل كبار الشخصيات خلال هذا الحدث العالمي، شركة مناهل العالمية حريصة كل الحرص على التواجد في جميع الأحداث العالمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، لاسيما أكبر بطولة في عالم السباقات والمحركات”.

الجدير بالذكر أن سباق حلبة كورنيش جدة سيقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس، وتنطلق فعاليات الحدث بعد ظهر يوم الجمعة 17 مارس، حيث ينتقل 20 سائقاً إلى سياراتهم في حصتين للتجارب الحرة لمدة ساعة واحدة، ثم تتصاعد حدة الإثارة يوم السبت مع انتقال السائقين إلى المسار مرة أخرى لخوض حصة التجارب الأخيرة لمدة ساعة واحدة، يليها الجولة التأهيلية في تمام الساعة 8:00 مساءً، وستحدد هذه الجولة التي تمتد على مدار ساعة كاملة شكل شبكة الانطلاق للسباق الرئيسي يوم الأحد، حيث يتم تصنيف السائقين وفقاً لأسرع أوقاتهم.

وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأحد 19 مارس، ينطلق أفضل السائقين في العالم ويتسابقون بحماس لمدة تصل إلى ساعتين أو 50 لفة، من السباق لتحديد الفائز بسباق حلبة كورنيش جدة 2023 م.