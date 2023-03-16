شاهد.. الطائي يقتنص تعادلًا مثيرًا من الخليج

جدة- محمود العوضي
اقتنص فريق الطائي تعادلا مثيرا من أمام مضيفه الخليج، عندما حول تأخره بهدفين إلى تعادل 2/2 في الوقت القاتل، من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح الجولة 21 من دوري روشن.
🎥 هدف الخليج الأول
⚽️ سوكول
#️⃣ #الخليج_الطائي pic.twitter.com/i9tQFdZpRN
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 16, 2023
تقدم الخليج بهدفي، الألباني سوكول سيكاليشي (13) وحمد العبدان (45+3) وأدرك الطائي التعادل بهدفي فهد الجهني (79) والبرازيلي دوغلاس فريدريك (90+3 بالخطأ في مرماه).
🎥 هدف الخليج الثاني
⚽️ حمد العبدان
#️⃣ #الخليج_الطائي pic.twitter.com/V6zKNAC9fU
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 16, 2023
ليرفع الخليج رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الرابع عشر، فيما رفع الطائي رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع.
🎥 هدف الطائي الأول
⚽️ فهد الجهني
#️⃣ #الخليج_الطائي pic.twitter.com/Aj4eSFtYrA
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 16, 2023