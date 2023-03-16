الرياضة

شاهد.. الطائي يقتنص تعادلًا مثيرًا من الخليج

صحيفة البلادaccess_time24 / شعبان / 1444 هـ      16 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

اقتنص فريق الطائي تعادلا مثيرا من أمام مضيفه الخليج، عندما حول تأخره بهدفين إلى تعادل 2/2 في الوقت القاتل، من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح الجولة 21 من دوري روشن.

تقدم الخليج بهدفي، الألباني سوكول سيكاليشي (13) وحمد العبدان (45+3) وأدرك الطائي التعادل بهدفي فهد الجهني (79) والبرازيلي دوغلاس فريدريك (90+3 بالخطأ في مرماه).

ليرفع الخليج رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الرابع عشر، فيما رفع الطائي رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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