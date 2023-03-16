السعودية تحصد 5 شهادات تميز

البلاد – الرياض

في إنجاز جديد على خارطة التنافسية، حققت المملكة 5 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات وانعقدت أعمالها بمدينة جنيف في سويسرا، وذلك نظير تميّز مشاريعها الابتكارية، ليرتفع مجموع شهادات التميز التي تحصلت عليها المملكة إلى 35 شهادة تميز.

وحصلت المملكة على شهادات التميز عن مشاريع “منصة بلدي – منصة المدينة الرقمية” المقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومشروع تطوير نظام التحليل الذكي للمؤشرات المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبنك البيانات الوطني المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وكذلك منصة التعليم الإلكتروني المبتكرة من جامعة حائل، ومشروع حبكة المقدم من القطاع الخاص.

يشار إلى أن المملكة حققت الفوز بجائزة القمة، عن مشروع تطوير نظام الإنذار المبكر المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تمثل مشاريع المملكة تنافسية عالية مع الابتكارات العالمية المشاركة من أكثر من 109 دول.