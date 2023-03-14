نيابة عن أميرِ منطقة مكة المكرمة.. محافظِ جدة يرعى حفلَ تخريج 11 ألف طالبٍ من جامعة “المؤسس”

البلاد- واس

نيابة عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رعى صاحبُ السموِّ الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة – اليوم- حفلَ تخريج الدفعة الـ 52 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز للعام الجامعي 1443هـ،البالغ عددهم 11243 طالبًا في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، بحضور رئيسة الجامعة المكلَّفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، ونوَّاب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والعمادات، وذلك في الأستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.

وفور وصول سموِّه عُزف السلام الملكي، ثم انطلقت مسيرة الخريجين، حيث ألقى الخريجان محمد الغامدي ومجد إسكندراني كلمة نيابة عنهم عبَّرا خلالها عن سعادة زملائهم بالتخرج والشروع في مرحلة العمل والبناء والمشاركة في تحقيق الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030، كما قدَّما الشكرَ للقيادة الرشيدة –أيدها الله- ولجميع الآباء والأمهات، ولجامعتهم وأساتذتهم على ما بذلوه من جهود وتسخير الإمكانات المعرفية، وتوظيف التقنيات الحديثة من أجل توفير بيئة علمية محفزة تجعل من خريجي الجامعة مثالًا وطنيًّا وعالميًّا يحتذى به.

عقب ذلك، أدَّى خريجو الكليات الصحية القَسَمَ، ثم منحت رئيسة الجامعة المكلفة، الدرجات العلمية المستحقة بعد إنهاء الطلاب متطلبات الحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم وفقاً للمناهج والخطط المعتمدة.

وأعربت الدكتورة النعيم – في كلمة ألقتها- عن شكرها وتقديرها لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، على رعايته حفلَ الخريجين للعام الحالي، كما قدَّمت شكرَها وتقديرَها لسموِّ الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة على حضوره وتشريفه حفلَ خريجي الدفعة الـ(52) من خريجي الجامعة، كما ثمَّنَت دعم القيادة الرشيدة للعملية التعليمية وبيئتها البحثية والإدارية في الجامعة تحت إشراف ومتابعة وزارة التعليم لمبادرات وأنشطة الجامعة على الأصعدة كافة.

من جانبه، قال عميد القبول والتسجيل المكلف الدكتور حامد بن عبدالرؤوف صالح : “أتقدَّم لأبنائي الخريجين بخالص التهنئة والتبريكات، وأشاطركم فرحتَكم بمناسبة تخرجكم، كما أبارك لآبائكم وأمهاتكم هذا الإنجاز الذي سطرته أيديكم بعد توفيق الله”.

وأضاف:” إن جامعتكم تُودِّعكم الليلة بكل الحب والتقدير وصادق الدعوات لكم بالتوفيق والنجاح في مستقبل أيامكم لتوصيكم بالاستمرار في صقل مهاراتكم والاطلاع على ما هو جديد في مجال تخصصاتكم، فالتخرج ما هو إلا بداية الطريق، فكونوا عند حسن ظن وطنكم وآبائكم وأمهاتكم وجامعتكم بكم”.

وفي ختام الحفل كرَّم سموُّ محافظ جدة الطلبةَ المتفوقين والأوائلَ على الدفعة.