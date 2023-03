مفاوضات الهلال وميسي تتخذ منعطفًا جديدًا

أوضحت وسائل إعلام صادرة اليوم الاثنين، أن مفاوضات نادي الهلال مع نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي (35 عامًا) اتخذت منحنًا إيجابيًا.

وقالت شبكة “Sportitalia”: إن مسئولي الهلال التقوا مع ممثلي ميسي بالأيام الأخيرة، حيث تم الاتفاق على عدّة نقاط محورية في الصفقة.

من بين النقاط المحورية أن يصبح ميسي اللاعب الأعلى أجرًا في العالم مع الهلال براتب يفوق ما يحصل عليه البرتغالي رونالدو مع النصر.

اقرأ أيضًا.. رونالدو يشترط “بند الوفاة” لدى موظفيه قبل تعيينهم



وتوقفت مفاوضات باريس سان جيرمان مع ميسي -مؤقتًا- حيال تجديد عقده الذي ينتهي بانقضاء الموسم الكروي الحالي 2022-2023.

ويطمح الهلال في مواصلة استقطاب النجوم العالميين لصفوفه، في إطار رؤية 2023 التي تهدف للارتقاء بالمملكة في كل مناحي الحياة.

🚨📈 Good vibes after the last meeting between #Messi's entourage and #AlHilal 🇸🇦. The 🇦🇷 welcomes the idea of becoming the highest paid player ever.

⏳ Nothing agreed yet, but also the role of the Ministry of Sports in the deal can represent a boost to convince Leo. 🐓⚽ #PSG pic.twitter.com/8i6QVdW563

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 13, 2023