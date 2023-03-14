الرياضة

مفاوضات الهلال وميسي تتخذ منعطفًا جديدًا

محمد ابو الوفاaccess_time22 / شعبان / 1444 هـ      14 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
مفاوضات الهلال وميسي تتخذ منعطفًا جديدًا

أوضحت وسائل إعلام صادرة اليوم الاثنين، أن مفاوضات نادي الهلال مع نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي (35 عامًا) اتخذت منحنًا إيجابيًا.

 

وقالت شبكة “Sportitalia”: إن مسئولي الهلال التقوا مع ممثلي ميسي بالأيام الأخيرة، حيث تم الاتفاق على عدّة نقاط محورية في الصفقة.

 

من بين النقاط المحورية أن يصبح ميسي اللاعب الأعلى أجرًا في العالم مع الهلال براتب يفوق ما يحصل عليه البرتغالي رونالدو مع النصر.

 

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وتوقفت مفاوضات باريس سان جيرمان مع ميسي -مؤقتًا- حيال تجديد عقده الذي ينتهي بانقضاء الموسم الكروي الحالي 2022-2023.

 

ويطمح الهلال في مواصلة استقطاب النجوم العالميين لصفوفه، في إطار رؤية 2023 التي تهدف للارتقاء بالمملكة في كل مناحي الحياة.

 

m.abo.elwafa

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