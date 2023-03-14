بقوة 5.1 ريختر.. زلزال يضرب إقليمًا في شرق روسيا

البلاد- متابعات

ضرب زلزال الساحل الشرقي لإقليم “كامتشاتكا” شرقي روسيا بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس “ريختر”.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد ذكرت المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بالإقليم ، اليوم الثلاثاء، أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 15 كيلومترا، وعلى بعد 194 كيلومترا جنوب شرقى مدينة “بيتروبافلوفسك كامتشاتسكى”.

وأشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أية معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

يذكر أن المكتب الرئيسي لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا، أعلن فبراير الماضي، أن بركان شيفيلوتش قذف عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه 6.5 كلم، حسبما نقلت RT.