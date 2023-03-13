فيديكس تدمج تنبيهات تطبيق الـ “واتساب” في حل التسليم الرقمي لمشتريات التجارة الإلكترونية

دبي – البلاد

تقوم فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، بتحسين خدماتها من خلال إضافة تنبيهات التسليم والخيارات المخصصة التي تتوفر الآن على تطبيق الـ “واتساب”. ويشار إلى أن دمج أحد أشهر تطبيقات التراسل الفوري في العالم مع حل “مدير توصيل فيديكس الدولي” للتجارة الإلكترونية يتم إطلاقه حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إن “مدير توصيل فيديكس الدولي” هو حل تفاعلي لتسليم مشتريات التجارة الإلكترونية الذي يوفر تنبيهات وخيارات تسليم قابلة للتخصيص. وبإمكان تجار البيع بالتجزئة الإلكتروني الذين يستخدمون الحل أن يمنحوا عملاءهم القدرة على اختيار توقيت وموقع عمليات التسليم الخاصة بهم بما يتلاءم مع جدول مواعيدهم، بالإضافة إلى خيار تغيير عنوان التسليم عندما تكون الشحنة قيد الإرسال، مما يتيح لهم مزيداً من المرونة من دون أي تكلفة إضافية.

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات بشركة فيديكس إكسبريس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، “إن تقديم الحلول السلسة والتركيز على تقديم أفضل خدمة للعملاء ياتي في صميم عملياتنا. ويُعد دمج تطبيق الـ “واتساب” في حل “مدير توصيل فيديكس الدولي” للتجارة الإلكترونية إضافة مهمة لمجموعة خدماتنا الرقمية المقدمة إلى عملائنا وتجار البيع بالتجزئة الإلكتروني. إن جانب زيادة الشفافية وإمكانية التتبع من خلال الأجهزة المحمولة يوفر للمستهلكين الطمأنينة التي يكونون بامسّ الحاجة إليها، ويعزز تجربة تسليم الميل الأخير.” وأضاف بالقول، “إن هذه التحسينات في الخدمة تكتسب أهمية كبيرة في تقديم تجارب فريدة تركز على العملاء.”

في ظل الحضور السكاني القوي على الإنترنت والأعداد المتزايدة للأشخاص المتمرسين في التكنولوجيا الرقمية، فإن هذه الميزة تعود بالنفع الكبير على المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم مستوى أعلى من تجربة العملاء المصممة تماشياً مع احتياجاتهم ووفقاً لميولهم. تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلث العملاء في الإمارات العربية المتحدة قاموا بشراء منتج أو خدمة باستخدام هواتفهم الذكية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، وهو أعلى من متوسط الشراء الأسبوعي العالمي عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، تعد الإمارات العربية المتحدة من بين أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، بإيرادات متوقعة تبلغ 17.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

تضم منصة التواصل الاجتماعي للتراسل الفوري “واتساب” 2 مليار مستخدم شهري نشط على مستوى العالم، من ضمنهم أكثر من 8 ملايين مستخدم في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مما يجعله من أكثر تطبيقات الدردشة شهرة ورواجاً في هذا السوق. كما أن دمج تطبيق الـ “واتساب” في حل “مدير توصيل فيديكس الدولي” يجعله خياراً عملياً أكثر بكثير لتجار البيع بالتجزئة الإلكتروني لتقديمه إلى المتسوقين.

يتلقى المستلمون الذين يتوقعون عمليات تسليم واردة تنبيهاً عبر الـ “واتساب” من فيديكس عند استلام الشحنة. تستخدم فيديكس حساب “واتساب” للأعمال تم التحقق منه من قبل “ميتا” (META)، وهو ما يساعد في تقليل مخاطر استجابة المستلمين لعمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها على الـ “واتساب” باستخدام علامة فيديكس التجارية. وبإمكان المستلمين إرسال رسائل إلى فيديكس والدرددشة معها مباشرة والوصول إلى حالة التتبع وخيارات إعادة التوجيه بلمسة زر واحدة مباشرة في نافذة الدردشة على الـ “واتساب”.

يعد دمج تطبيق الـ “واتساب” في حل “مدير توصيل فيديكس الدولي” مفيداً لجميع المشاركين في منظومة التجارة الإلكترونية. في ظل سوق إلكترونية تتزايد فيها حدّة التنافسية، يساعد حل “مدير توصيل فيديكس الدولي” تجار البيع بالتجزئة الإلكتروني، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في تقديم عروض خدمة متميزة. يحظى العملاء بمزيد من راحة البال والطمأنينة من خلال إمكانية تتبع شحنتهم على أجهزتهم المحمولة، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجربة تسوق محسّنة عبر الإنترنت. كما أن هذا الحل يساعد فيديكس على تقليل محاولات التسليم للمستلمين الذين قد لا يكونوا متواجدين في عنوان التسليم المسجل لديها.