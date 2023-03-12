سرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة

القاهرة- البلاد

قالت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، إن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا يفيد بحدوث سرقة لفيلا نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، شرقي القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة المصرية بلاغًا، بتعرض فيلا محمد صلاح للسرقة.

وذكرت مصادر أمنية أن ابن خال محمد صلاح قام بالإبلاغ عن السرقة عند مروره على الفيلا بالتجمع، حيث لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا، وبالدخول وجد بعثرة في إحدى الغرف، واختفاء بعض الأشياء.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان ويعملون على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وجار التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.