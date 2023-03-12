الرياضة

سرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1444 هـ      12 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
محمد صلاح لاعب ليفربول

القاهرة- البلاد

قالت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، إن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا يفيد بحدوث سرقة لفيلا نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، شرقي القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة المصرية بلاغًا، بتعرض فيلا محمد صلاح للسرقة.

وذكرت مصادر أمنية أن ابن خال محمد صلاح قام بالإبلاغ عن السرقة عند مروره على الفيلا بالتجمع، حيث لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا، وبالدخول وجد بعثرة في إحدى الغرف، واختفاء بعض الأشياء.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان ويعملون على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وجار التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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