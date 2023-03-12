الرياضة

أخضر الشاطئية يكتسح قيرغزستان بخماسية

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1444 هـ      12 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم (الأحد) مباراة ودية جمعته بمنتخب قيرغزستان انتهت بفوز (الأخضر) بخمسة أهداف دون مقابل وذلك على الملعب الترابي لشاطئ ڤولي جومتيان في بتايان .

وتأتي هذه المباراة الودية ضمن تحضيرات (أخضر الشاطئية) للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس الجاري.

وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية بقيادة (البرازيلي) قوقا زلوكوفيك، خلال المباراة بإشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم بالطريقة التي المناسبة بالإضافة إلى تطبيق الجمل التكتيكية التي تم التدرب عليها في الايام الماضية.

يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة A بجانب منتخبات تايلاند (المستضيف) والبحرين وأفغانستان.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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