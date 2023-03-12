أخضر الشاطئية يكتسح قيرغزستان بخماسية

الرياض – هاني البشر
خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم (الأحد) مباراة ودية جمعته بمنتخب قيرغزستان انتهت بفوز (الأخضر) بخمسة أهداف دون مقابل وذلك على الملعب الترابي لشاطئ ڤولي جومتيان في بتايان .
وتأتي هذه المباراة الودية ضمن تحضيرات (أخضر الشاطئية) للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس الجاري.
وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية بقيادة (البرازيلي) قوقا زلوكوفيك، خلال المباراة بإشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم بالطريقة التي المناسبة بالإضافة إلى تطبيق الجمل التكتيكية التي تم التدرب عليها في الايام الماضية.
يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة A بجانب منتخبات تايلاند (المستضيف) والبحرين وأفغانستان.