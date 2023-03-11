عاصفة تهدد كاليفورنيا الأمريكية بفيضانات

البلاد – وكالات

تواجه ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم السبت، خطر فيضانات نتيجة لعاصفة جديدة، ما دفع السلطات في الولاية إلى الإيعاز بإخلاء مناطق عدة شهدت أساسا شتاء ماطرًا إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة.

من المتوقع أن تصل كمية الأمطار إلى 23 سنتمترًا في بعض الأماكن إذ إنها ناجمة عن منخفض دافئ إلى حد ما، يمكن أن تتسبب بذوبان جزء من غطاء الثلج الاستثنائي الذي تراكم في الأشهر الثلاثة الماضية، ما قد يؤدي إلى تدفق المياه في مجاري الولاية بشكل من المستحيل السيطرة عليه، ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن هطول أمطار على تربة مشبعة بالمياه من عواصف الشتاء وعلى كتلة الثلج الكثيفة سيسبب فيضانات كبيرة.

ومن المتوقع أن يسبب تساقط الثلوج فوق جبال شمال كاليفورنيا صعوبات في حركة السير.