مهرجان زيتون الجوف يتواصل ويستهدف التوسع بالمشاركة الدولية والصفقات

البلاد- متابعات

أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن نسخة مهرجان زيتون الجوف الدولي السادسة عشر الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف، وتتواصل فعالياتها في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، تعتبر استثنائية بفضل الإعداد المبكر والدعم والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف.

وأضاف أن الأمانة تسعى لتطوير المهرجان كل عام بالأفكار الجديدة وأحدث التجهيزات والعمل على التوسع في المشاركات الدولية وعقد صفقات كبيرة في مجال الزيتون.

وأوضح أمين المنطقة أن مشاركات المزارعين في المهرجان تمثلت بعروض لزيت الزيتون والمنتجات التحويلية من الزيتون ومشتقاته بأنواعها وطرقها المختلفة، إلى جانب توافر مختبر خاص بفحص الزيت قبل بدء الفعاليات، مبيناً أن الأمانة تسعى لتقديم كافة التسهيلات لجميع المشاركين.