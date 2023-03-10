الرياضة مضر بطلاً لدوري الدرجة الثالثة 2022-2023

الرياض- البلاد

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، اليوم الجمعة، فريق مضر بكأس الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2022-2023. وحسم مضر اللقب بعد فوزه على فريق النور بهدف نظيف في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب علي العبد اللطيف في الشوط الأول. وكان مضر قد تصدر المجموعة الثالثة، فيما تصدر النور المجموعة الثانية، ليتأهلا إلى نصف النهائي برفقة الجبيل متصدر المجموعة الأولى وعفيف متصدر المجموعة الرابعة، قبل أن يفوز مضر على عفيف بركلات الترجيح في نصف النهائي الذي شهد فوز النور على الجبيل بهدف نظيف. يذكر أن أندية” مضر، والنور، والجبيل، وعفيف، والحوراء، والنجوم” تأهلت إلى الدوري السعودي للدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل 2023-2024.