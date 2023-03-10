الدولية

الخامس في أسبوع.. زلزال 4.7 ريختر يضرب فايز آباد بأفغانستان

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1444 هـ      10 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة «فايز آباد»، عاصمة إقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان، اليوم الجمعة، نقلا عن المركز الوطني الهندي للزلازل، إذ وقع مركز الزلزال على بعد 140 كيلومترًا شمال شرق مدينة فايز آباد.

وذكر المركز الوطني الهندي للزلزال، أن زلزالا بقوة 4.1 درجة وقع أيضا صباح اليوم، في مدينة فايز آباد الأفغانية ، وهو يُعد رابع زلزال يحدث في تلك المنطقة خلال أسبوع واحد.

وكانت مدينة فايز آباد الأفغانية  قد شهدت مؤخرا العديد من الزلازل، التي ربما تكون مصدر قلق كبير.

يشار إلى أن نحو ألف شخص لقوا حتفهم، وأصيب 1500 آخرين في زلزال ضرب شرق أفغانستان في شهر يونيو الماضي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.