الرياضة

أخضر السنوكر يشارك في البطولة الآسيوية للرجال والسيدات بالدوحة

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1444 هـ      10 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
يشارك المنتخب السعودي للسنوكر في منافسات بطولة آسيا للسنوكر (رجال وسيدات) التي تقام

في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 19 مارس الجاري،  ويمثل منتخبنا في هذه

البطولة اللاعبان “أيمن العمري وعمر العجلاني” واللاعبات “رحاب شكري ونجلاء النعيمي وسهراب

شكري”. ويشرف فنياً على أخضر السنوكر، المدرب الأردني أحمد العنزي. وتبدأ منافسات الرجال غدًا

السبت، بينما تبدأ منافسات السيدات يوم الأربعاء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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