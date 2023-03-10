الرياضة أخضر السنوكر يشارك في البطولة الآسيوية للرجال والسيدات بالدوحة

الرياض- البلاد

يشارك المنتخب السعودي للسنوكر في منافسات بطولة آسيا للسنوكر (رجال وسيدات) التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 19 مارس الجاري، ويمثل منتخبنا في هذه البطولة اللاعبان “أيمن العمري وعمر العجلاني” واللاعبات “رحاب شكري ونجلاء النعيمي وسهراب شكري”. ويشرف فنياً على أخضر السنوكر، المدرب الأردني أحمد العنزي. وتبدأ منافسات الرجال غدًا السبت، بينما تبدأ منافسات السيدات يوم الأربعاء.