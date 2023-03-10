أخضر السنوكر يشارك في البطولة الآسيوية للرجال والسيدات بالدوحة

الرياضةأخضر السنوكر يشارك في البطولة الآسيوية للرجال والسيدات بالدوحة صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1444 هـ 10 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق الرياض- البلاد يشارك المنتخب السعودي للسنوكر في منافسات بطولة آسيا للسنوكر (رجال وسيدات) التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 19 مارس الجاري، ويمثل منتخبنا في هذه البطولة اللاعبان “أيمن العمري وعمر العجلاني” واللاعبات “رحاب شكري ونجلاء النعيمي وسهراب شكري”. ويشرف فنياً على أخضر السنوكر، المدرب الأردني أحمد العنزي. وتبدأ منافسات الرجال غدًا السبت، بينما تبدأ منافسات السيدات يوم الأربعاء.