ميريهان الباز تستعرض مهاراتها في القيادة في اليوم الأول من رالي جميل 2023

جدة – البلاد

تمكنت سائقة فريق شركة مناهل العالمية الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في المملكة العربية السعوية، إحدى شركات مجموعة محمد يوسف ناغي للسيارت، من اثبات قدرتها ومهارتها في مراحل اليوم الأول من رالي جميل 2023 على متن سيارة نيسان باترول ترافقها ملاحتها الخبيرة نانسي المجالي.

ميريهان التي تشارك للمرة الثانية بهذا الرالي الملاحي النسائي تمكنت من مواجهة أقوى المنافسات العالميات اللاتي يشاركن بهذا الحدث الفريد من نوعه وقدمت في مراحل اليوم الأول فاصلاً إستعراضياً اذهلت الحضور بمهاراتها بالقيادة .

وقالت ميرهان بداية إنطلاقتها نحو المرحلة الأولى :” سعيدة جداً بهذه المشاركة وأيضاً مستعدة للمنافسة رغم قوة المشاركات في الفئة التي اشارك فيها”، وختمت كلامها بالشكر لشركة مناهل العالمية – نيسان على رعايتها ودعمها لي للمشاركة بهذا الرالي على متن سيارة نيسان باترول سفاري متمنية أن تنهيها بالوصول إلى منصة التتويج.

الجدير بالذكر أن شركة مناهل العالمية اتخذت قرارها برعاية هذه الموهبة السعودية إيماناً منها بدعم البرامج الوطنية التي تصب في خدمة المجتمع والتي تأتي ضمن إستراتيجية الشركة التسويقية ومنها دعم هذه الموهبة لتمكين وتشجيع المرأة السعودية للإنخراط في مجالات جديدة ومميزة .