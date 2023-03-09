الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستعرض برامجها المخصصة لرواد الأعمال في ملتقى بيبان 23

البلاد : متابعات

تشارك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في ملتقى بيبان 2023 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” خلال الفترة من 9 – 13 مارس في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات وذلك بهدف التعريف بعدد من برامجها الرامية إلى تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني الذي يشهد نمواً واسعاً في المملكة.

ويسلّط جناح الهيئة في الملتقى الضوء على الجهود المبذولة في تحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني، ويستعرض برنامجي “مسرعة الأمن السيبراني” و “تحدي الأمن السيبراني” ودورهما في توطين تقنيات الأمن السيبراني وتعزيز المحتوى المحلي في المجال، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني، ويسعى لتشجيع رواد الأعمال المشاركين في الملتقى على الانضمام للنسخ القادمة من برامج الابتكار وريادة الأعمال التي تعتزم الهيئة إطلاقها خلال العام الجاري 2023.

وتدعو الهيئة المختصين في القطاع ورواد الأعمال إلى زيارة جناحها في “باب التمكين” في ملتقى بيبان23، والاطلاع على برامجها المقدمة للشركات الناشئة في مجالات الأمن السيبراني، والممكنات التي تتيحها للمستثمرين في المجال، ومبادراتها في خلق بيئة اقتصادية تنافسية تجذب الاستثمار المحلي والعالمي لسوق الأمن السيبراني في المملكة.

ويُعد ملتقى “بيبان 23” إحدى المنصات الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال، وتأتي نسخة هذا العام منه بمشاركة أكثر من 120 جهة وطنية، وبحضور واسع من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.