بنك التنمية الاجتماعية شريك مساهم في ملتقى “بيبان 23”

الرياض : البلاد

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن مشاركته في ملتقى “بيبان 23″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، في التاسع من شهر مارس ويستمر لمدة 5 أيام.

ويهدف البنك خلال مشاركته كشريك في فعاليات ملتقى بيبان إلى إظهار جهود البنك كأحد الداعمين في مجال ريادة الأعمال بخدماته المالية وغير المالية، ودوره في تعزيز العلاقات من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة، وإبرام العقود لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة. ويتخلل نشاطات البنك في أعمال الملتقى تنظيم جلسة حوارية يقدمها سعادة الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، ودور البنك في تمكين المواطنين والمواطنات ودعم جهودهم للمساهمة بدور فاعل ومؤثر في النهضة الاقتصادية للوطن، ودوره في تشجيعهم للعمل بأنفسهم في منشآتهم، والمساهمة في توفير فرص العمل، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، وتطوير النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً. كما سيشارك الرئيس بتقديم الاستشارات الفردية من خلال مبادرة تطوع بخبرتك لرواد الأعمال في مجال الاستثمار والتمويل.

فيما يشارك الأستاذ فهد الاشقر، المدير التنفيذي لتطوير المنشآت في جلسة حوارية، يتناول خلالها سبل تطوير وتمكين الخدمات المساندة للمنشآت الصغيرة والناشئة، ويستعرض خلالها دور البنك وجهوده في تطوير الحلول وبرامج التمويل وفقاً لاحتياجات القطاعات المستهدفة، مع التأكيد على دور برنامج توفير حلول التمويل للمشاريع الصغيرة والناشئة، ودور البرنامج في رفع الإنتاجية الاقتصادية.

وضمن هذا الإطار، يعكف خبراء من مركز دلني للأعمال أحد البرامج التابعة للبنك على تنظيم ورش عمل لرواد الأعمال، حيث تستعرض هذه البرامج التدريب والإرشاد، وأيضا يساهم البنك من خلال المركز بمشاركة مستشارين دوليين في الملتقى لتقديم الاستشارات المتخصصة لرواد الأعمال المشاركين من أكثر من 8 دول مختلفة.

وتأتي مشاركة البنك في الملتقى، بعدد ثلاثة أجنحة مميزة للبنك ومركز دلني للأعمال وجادة 30، يستعرض من خلاله البرامج والمنتجات التي يوفرها البنك، ويبرز أهم قصص النجاح مع تسليط الضوء على النماذج الناجحة من رواد الأعمال الممولين من البنك، بالإضافة إلى التعريف بالبرامج والمنتجات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك إلى رواد الأعمال كمصدر رئيسي في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، مع استعراض جهود البنك في تمكين المنشآت. وتأتي مشاركة “جادة 30” استمراراً لتطوير منظومة فروع البنك من خلال تحويلها إلى مساحات ومناطق أعمال متنوعة وبيئة داعمة لمجتمع ريادة الأعمال؛ بهدف خلق الفرص للمشاريع الناشئة.

ويهدف “بيبان 23″الذي يقام تحت شعار “فرص تصنع الريادة” من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز ريادة الأعمال التقنية، والعمل على اكتشاف القدرات الرقمية للشباب والشابات، وتنمية وتطوير أفكارهم، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وكذلك السعي لترسيخ قيمة العمل الجماعي وروح الفريق؛ لجلب الأفكار الخلاقة والابتكارات التقنية الجديدة وتنظيمها والعمل على تمكينها.

ويستقطب الملتقى أكثر من (700) رائد أعمال، ويجمع أكثر من 120 جهة ممكِّنة وداعمة؛ بهدف تعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها، بما يحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م عبر رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الناتج المحلي.