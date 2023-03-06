ميرهان الباز تواصل استعداداتها لرالي جميل 2023

جدة: البلاد

تواصل ميريهان الباز سائقة فريق شركة مناهل العالمية الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في المملكة العربية السعوية، إحدى شركات مجموعة محمد يوسف ناغي للسيارات، استعداداتها للمشاركة في النسخة الثانية من رالي جميل والتي ترافقها ملاحتها الأردنية نانسي المجالي على متن سيارة نيسان باترول سفاري ضمن فئة سيارات 6 سلندر.

إذ تنهي ميريهان استعداداتها للرالي من خلال تدريبات مكثفة في صحراء جدة والتي تحاكي بعض من مراحل رالي جميل الملاحي الذي سينطلق من منطقة العلا شمال المملكة العربية السعودية من 7 إلى 11 مارس 2023 بمشاركة محلية وعالمية.

ميريهان التي اكتسبت شهرتها كـ أول سعودية تعمل في مجال أعمال صيانة وخدمات السيارات بشكل احترافي، قررت الخوض في مجال رياضة السيارات بعد نجاح مشاركتها الأولى بهذا الرالي ولفتت الأنظار بمستواها وأسلوب قيادتها، فاستقطبتها شركة مناهل العالمية – نيسان، احدى شركات محمد يوسف ناغي للسيارات لتكون السائقة الرسمية للفريق بهذا السباق و قدمت لها الرعاية الكاملة، منها تقديم سيارة نيسان باترول لقيادتها في هذه المنافسة، كذلك توفير سيارة إضافية للتدريب .