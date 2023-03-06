دشن مقر مركز التغير المناخي..الفضلي: المملكة رائدة في الحفاظ على البيئة واستدامتها

البلاد – ثول

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن المركز الإقليمي للتغير المناخي يُعد خطوة لتعزيز الأداء البيئي بالمملكة، وسيكون مرجعاً مهماً يعكس ريادة المملكة فيما يخص الحفاظ على البيئة واستدامتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال تدشين مقر المركز، بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن البيئي من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح الوزير الفضلي في كلمة له بهذه المناسبة أن إعلان تأسيس مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي يأتي ضمن حزمة من المبادرات التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-في قمة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت العام الماضي، بهدف تعزيز دور المملكة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وفق مستهدفات رؤية 2030، كما يُعد إنشاء المركز استكمالاً لجهود المملكة وما توليه من اهتمام بالأرصاد الجوية وتحديداً التغيرات المناخية.

وأبان أن المركز سيسهم في دعم متخذي القرار والسياسات فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والمساهمة في تطوير المعلومات المناخية، ودعم الخطط والبرامج على المستوى الإقليمي والدول، من خلال الجمع بين الخبراء والباحثين في هذا المجال.