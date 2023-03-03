فيرمينو على أعتاب الدوري السعودي

ربطت وسائل إعلام صادرة الجمعة البرازيلي روبرتو فيرمينو (31 عامًا) مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت يومية “تلغراف” البريطانية أن فيرمينو أبلغ مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بأن الموسم الحالي 2022-2023 هو الأخير مع النادي.

في حين تترصد أندية من الدوري السعودي للتعاقد مع فيرمينو في صفقة انتقال حر بالنظر إلى انقضاء عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

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وأشارت تقارير إلى أن أندية النصر والهلال والاتحاد بدأت تتحرك لضم فيرمينو، حيث تواصل فرق الدوري السعودي سعيها لاستقطاب النجوم.