تايوان تتعقب 9 طائرات عسكرية صينية و4 سفن حربية خلال 24 ساعة

البلاد – وكالات

تعقبت وزارة الدفاع التايوانية تسع طائرات عسكرية صينية وأربع سفن بحرية حول جميع أنحاء الجزيرة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة “تايوان نيوز” المحلية – عن بيان الوزارة القول – إنه من بين طائرات جيش التحرير الشعبي التسع، تم تعقب أربع طائرات في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية (ADIZ).

ووفقًا لوزارة الدفاع، دخلت ثلاث طائرات مقاتلة من طراز شنيانج جى -16 القطاع الجنوبي الغربي من الجنوب، بينما حلقت طائرة استطلاع شنشي Y-8 من الغرب، ولم تعبر أي طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت، ورداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.