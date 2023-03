هواتف iPhone مطلية بالذهب.. هدايا ميسي لزملائه بعد المونديال!

أهدى ليونيل ميسي (35 عامًا) زملاءه في منتخب الأرجنتين هواتف نقّالة من شركة “Apple” بعد الفوز بكأس العالم قطر 2022.

يومية “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن هدايا ميسي إلى زملائه في المنتخب الأرجنتيني قاربت مبلغ ربع مليون جنيه إسترليني.

وأوكل ميسي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى شركة “Ben Lyons” مهمة طلاء هواتف طراز “iPhone 14s” بالذهب الخالص عيار 24 قيراطًا، مع رسم شعار منتخب الأرجنتين بالنجوم الثلاثة واسم ميسي ورقمه (10) على ظهر الهاتف.

هدايا ميسي شملت أيضًا الطاقم الفني والطبي والإدراي لمنتخب الأرجنتين، ووصل عدد الهواتف المهداة إجمالًا إلى 35 هاتفًا.

