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ضبط 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

صحيفة البلادaccess_time10 / شعبان / 1444 هـ       2 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات ضبط نحو 5 ملايين قرص من الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة “كابلات” في الرياض.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (4,962,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة (كابلات)، والقبض على مستقبلها بمنطقة الرياض، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية، وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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