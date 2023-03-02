ضبط 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

البلاد : متابعات

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات ضبط نحو 5 ملايين قرص من الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة “كابلات” في الرياض.

📹 #فيديو | ضبط نحو 5 ملايين قرص من الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة "كابلات" في الرياضhttps://t.co/Tw1CJHXT7V pic.twitter.com/5pt2EJXxAv — صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 2, 2023

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (4,962,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة (كابلات)، والقبض على مستقبلها بمنطقة الرياض، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية، وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.