الرياضة

شاهد.. أحد يتخطى العربي بثنائية في دوري “يلو”

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1444 هـ      28 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 

حائل-خالد الحامد
تمكن فريق أحد من تحقيق فوز مهم على مضيفه العربي بهدفين دون مقابل، في المواجهة التى جمعتهما على ملعب تعليم عنيزة لحساب الجولة الـ 23 من دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى.

سجل لأحد الأرجنتيني إيميليو زيلايا في الدقيقة الثالثة، و️أضاف حازم الزهراني الهدف الثاني في الدقيقة 45؛ ليصبح رصيد أحد 29 نقطة في المركز التاسع.  فيما توقف رصيد العربي عند النقطة 38 بالمركز الخامس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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