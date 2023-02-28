شاهد.. أحد يتخطى العربي بثنائية في دوري “يلو”

حائل-خالد الحامد
تمكن فريق أحد من تحقيق فوز مهم على مضيفه العربي بهدفين دون مقابل، في المواجهة التى جمعتهما على ملعب تعليم عنيزة لحساب الجولة الـ 23 من دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى.
د4‘⚽️ هدف لـ @OHOD1936
زيلايا يحرز الهدف الأول 👏#العربي_أحد
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/BitDzq2Awn
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 28, 2023
سجل لأحد الأرجنتيني إيميليو زيلايا في الدقيقة الثالثة، و️أضاف حازم الزهراني الهدف الثاني في الدقيقة 45؛ ليصبح رصيد أحد 29 نقطة في المركز التاسع. فيما توقف رصيد العربي عند النقطة 38 بالمركز الخامس.
د45+1‘⚽️ هدف لـ @OHOD1936
حازم الزهراني يضيف الهدف الثاني 👏#العربي_أحد
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/iEgStSBu3Q
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 28, 2023