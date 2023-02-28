أول تعليق للبنتاجون على انسحاب روسيا من “ستارت -3”

البلاد – وكالات

أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال اليوم الثلاثاء، إن تعليق روسيا لمشاركتها في اتفاقية الخفض والحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت -3” لن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في مسألة المفتشين الثنائية.

وقال كال في تصريحات صحفية: “من وجهة النظر العملية، لن يؤدي التعليق إلى تغييرات كبيرة. روسيا على كل الأحوال لم تكن تستوفي متطلبات عمليات التفتيش”.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها “ستارت -3”.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يجب على الغرب الجماعي أن يغيّر نهجه تجاه المخاوف الأمنية ل‍روسيا حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة “ستارت”.