الرياضة

9 ميداليات لأخضر الكاراتيه في الدوري العالمي للشباب

صحيفة البلادaccess_time7 / شعبان / 1444 هـ      27 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
اختتم المنتخب السعودي للكاراتيه، مشاركته في منافسات بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه “يوثليج” المقامة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بالإمارات برصيد 9 ميداليات؛ منها 5 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، وذلك في منافسات القتال لفئة الناشئين والشباب والأولمبي، حيث حقق الميداليات الذهبية لفئة الناشئين اللاعبون سعد السيف في وزن -57 كغم، وعبدالله القحطاني في وزن -70 كغم، وفزاع الصيعري في وزن +70 كغم، بينما حقق الميدالية الفضية اللاعب مهدي المنجم في وزن -57 كغم.

وفي فئة الشباب، حقق اللاعب سلطان القحطاني الميدالية الذهبية في وزن -61 كغم، واللاعب علي مقري الميدالية الفضية في وزن -68 كغم، بينما حقق اللاعب ريان العطوي الميدالية البرونزية في الفئة نفسها بوزن -55 كغم.
وفي درجة الأولمبي، حقق اللاعب سند سفياني الميدالية الذهبية في وزن +84 كغم، واللاعب عبدالله آل سالم الميدالية البرونزية في وزن +67 كغم.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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