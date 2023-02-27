130 مليون  جسم من  الحطام الفضائي موجود حول الأرض .. من أين جاءت ؟

البلاد – وكالات

أعلنت مؤسسة “روسكوسموس” عن وجود أكثر من 130 مليون جسم من الحطام الفضائي حول الأرض، حسبما نقلت RT.

وفي مقابلة تلفزيونية قال مدير قسم البرامج العلمية الواعدة في المؤسسة، ألكسندر بولشينكو: لدينا اليوم عشرات الأطنان مما يسمى بالحطام الفضائي في الفضاء القريب من الأرض، وهي أجسام ناتجة عن أشياء من صنع الإنسان مثل بقايا الأقمار الصناعية والمركبات والصواريخ الفضائية.. بشكل عام يوجد نحو 130 مليون جسم يبلغ قطره 1 ملم أو أكثر “.

وفي مايو 2021 كان إيغور باكاراس، الذي كان يشغل رئيس مركز المعلومات والتحليل في شركة “تسنيماش” الروسية قد أشار حينها إلى “أنه يوجد في المدارات القريبة من الأرض حوالي 3 أطنان من المركبات والأجسام الفضائية العاملة، ونحو 7 أطنان من قطع الحطام الفضائي “.

وأشار باكاراس إلى أن الحطام الفضائي الموجود حول الأرض يشمل جميع الأجسام الصناعية التي لم تعد تعمل وشظاياها التي لا يمكن أن تخدم أبدا أغراضا مفيدة.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا لديها العديد من المراكز والتلسكوبات لمراقبة الحطام الفضائي، وهي موزعة على أراضيها وعلى أراضي عدة دول، وتعمل على عدة مشاريع جديدة لاستحداث تلسكوبات لهذا الغرض.