روسيا ردًّا على المقترح الصيني: الظروف غير مواتية لإنهاء الحرب بأوكرانيا

البلاد – وكالات

اعتبرت الرئاسة الروسية اليوم الإثنين، أن الظروف غير مواتية لإنهاء النزاع في أوكرانيا سلميًّا، وذلك تعليقًا على المقترح الصيني لإنهاء الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن خطة الصين للسلام في أوكرانيا، والتي تدعو طرفي الصراع إلى الموافقة على التهدئة التدريجية وتحذر من استخدام الأسلحة النووية، “يجب أن تخضع لدراسة تفصيلية، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف”.، مضيفا : “إننا ننظر في خطة أصدقائنا الصينيين باهتمام كبير.. إنها عملية طويلة”.

لكنه أضاف: “في الوقت الراهن، لا نرى الظروف التي من شأنها أن تضع هذه القضية على مسار سلمي.. العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة”.

والجمعة الماضية، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ اقتراح الصين لوضع حد للحرب في أوكرانيا “مثير للاهتمام”، غير أنه ليس خطة شاملة تؤدي إلى السلام، وفق ما أوردت “فرانس برس”.