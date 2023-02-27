رئيس أساقفة النمسا: البناء الحديث والتطور في المملكة مدهش

البلاد- متابعات

أبدى رئيس أساقفة النمسا الكاردينال الدكتور كريستوف شونبرون، سعادته واندهاشه بما شاهده من البناء الحديث، والتطور العمراني والاقتصادي، والحركة الديناميكية الإيجابية المستمرة في المملكة، منوهاً بتطور وتقدم التعليم، كما أعرب عن ثقته في مستقبل المملكة بأنه سيكون أفضل وأحسن.

وقدّم شونبرون شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هذا الدعم الكبير الذي يقدمانه في هذا المسار الذي سيعود بالخير على البشرية جمعاء، معبرا عن امتنانه بلقاء وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم أمس في مقر الوزارة بمدينة الرياض، وما جرى بينهما من نقاشات بناءة لمستقبل أفضل للتعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بالشباب الذين يبنى عليهم أمل كبير.

وأضاف: العالم اليوم يعيش في وقت عصيب يتغير بسرعة، وأن الحروب للأسف في الكثير من الأماكن في العالم، وأيضاً هناك تحديات التغير المناخي، وهذا ما يجعل هذه الأرض المباركة المملكة العربية السعودية، مكان ولادة الإسلام ومكان الدعوة إلى السلام، تبذل كافة الجهود وتدعو دائماً إلى التعاون والعمل المشترك لوقف الآلام في العالم، ومواجهة هذه التحديات؛ ونشر رسالة السلام ومحاولة وقف الحروب والآلام في البشرية.