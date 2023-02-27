بأكثر من 50 لغة.. “اللغات والترجمة” تقدم خدماتها لضيوف الحرمين

البلاد- متابعات

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة اللغات والترجمة تقديم خدماتها لضيوف الرحمن بأكثر من (50) لغة، لضمان شمولية الخدمات للزوار من الناطقين بغير العربية.

وقال وكيل الرئيس العام للغات والترجمة، أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، إن الترجمة في المسجد الحرام تتكون من محورين رئيسيين هما: ترجمة ميدانية إرشادية للقاصدين، وترجمة تخصصية شرعية للخطب المنبرية والدروس.

وتوسع الوكالة مؤخرًا نطاق خدماتها لتشمل أروقة ومداخل المسجد الحرام كافة، إذ يوجد بها المترجمين على مدار 24 ساعة.

وأشار الحميدي إلى حرص الوكالة على تفعيل دور التقنية لإيصال إيصال رسالة الحرمين لزوار بيت الله الحرام والمسلمين حول العالم باستخدام أحدث آليات البث الإذاعي المباشر وبـ10 لغات عالمية معتمدة، وذلك عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير إذاعة FM.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.