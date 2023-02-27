الرياضة أخضر التايكوندو يختتم مشاركته في بطولة الحسن الدولية بذهبية و5 برونزيات

الرياض- البلاد

اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في بطولة الحسن الدولية، التي أقيمت على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في عمّان خلال الفترة من 22 – 26 فبراير الجاري بمشاركة 16 دولة. وقد حققت اللاعبة المصنفة ثالثاً عالمياً دنيا أبوطالب الميدالية الذهبية في وزن 53 كجم بعد فوزها على لاعبة المنتخب المغربي المصنفة سابعاً عالمياً أميمة بوشتي، وذلك في المباراة النهائية التي جمعتهما. وتمكن لاعبو المنتخب من تحقيق أربع ميداليات برونزية وهم: اللاعب عبدالإله عسيري في وزن 54 كجم، واللاعب رياض الظافري في وزن 58 كجم، واللاعب علي المبروك في وزن 87 كجم، واللاعبة طيبة الشريف في وزن 46 كجم. وفي مستهل المنافسات، حققت اللاعبة رهف الجوهي الميدالية الذهبية في منافسات البومسي تحت 30 عامًا، والناشئة دينا الفرائضي الميدالية البرونزية في وزن 33 كجم. وقد أشرف فنياً على المنتخب المدرب الروسي قربان بوغداييف، والوطني فهد الدويسان، وإدارياً مدير المنتخبات ناصر القحطاني.